Trump tem 'conversa positiva' com Putin sobre a Ucrânia, diz Casa Branca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concluiu uma conversa telefônica considerada “positiva” com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tendo como tema central a busca por uma solução para o conflito na Ucrânia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) pela Casa Branca, em meio a uma série de contatos diplomáticos envolvendo Washington, Moscou e lideranças europeias.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou o teor do diálogo entre Trump e Putin ao se manifestar publicamente sobre o assunto nas redes sociais. “O presidente Trump concluiu uma conversa positiva com o presidente Putin a respeito da Ucrânia”, afirmou Karoline Leavitt em uma publicação feita na plataforma X, sem fornecer detalhes adicionais sobre o conteúdo específico das tratativas ou eventuais avanços concretos.

A ligação entre Trump e Putin ocorreu em um contexto diplomático mais amplo. No domingo (28), o presidente dos Estados Unidos recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em sua residência oficial em Mar-a-Lago, na Flórida. Após a reunião bilateral, Trump e Zelensky participaram juntos de uma conversa telefônica com líderes europeus, reforçando o caráter multilateral das discussões sobre o futuro do conflito.

Antes mesmo do encontro com o líder ucraniano, Trump já havia sinalizado uma reaproximação diplomática com Moscou. Segundo o próprio presidente norte-americano, ele teve uma conversa telefônica “boa e muito produtiva” com Vladimir Putin, declaração que antecedeu o anúncio oficial feito pela Casa Branca.

Os contatos sucessivos entre Washington, Kiev, Moscou e governos europeus indicam uma intensificação das negociações em torno de um possível acordo de paz para a Ucrânia, em um momento marcado por esforços diplomáticos paralelos e pela tentativa de destravar canais de diálogo entre as principais potências envolvidas no conflito.