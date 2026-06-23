Azul Conecta terá nova aeronave para ampliar voos regionais

247 - A Azul Conecta, subsidiária da Azul voltada à aviação regional, vai incluir o Cessna SkyCourier em sua frota como parte de uma estratégia para expandir operações em cidades de menor porte e ampliar a oferta de assentos em rotas com infraestrutura aeroportuária mais limitada.

Inicialmente, a empresa prevê a chegada de duas aeronaves turboélice bimotor. A primeira unidade deve ser entregue nos próximos meses, segundo a companhia.

Criada há cinco anos, a Azul Conecta opera hoje em 44 destinos com aeronaves Cessna Grand Caravan, modelo com capacidade para até nove passageiros. O SkyCourier, por sua vez, pode transportar até 19 pessoas e foi projetado para operar em pistas curtas ou não pavimentadas, característica considerada estratégica para a aviação regional no Brasil.

Segundo a Azul Conecta, a nova aeronave permitirá aumentar a capacidade nas rotas já atendidas e ampliar a presença da companhia em localidades com aeroportos menores. A empresa também afirma que o modelo oferece ganhos de eficiência operacional e redução de custos em comparação com parte das aeronaves atualmente usadas em sua malha regional.

“Trata-se de uma aeronave moderna, extremamente versátil e alinhada às necessidades de conectividade do País, especialmente em mercados atendidos por aeroportos de menor porte”, afirmou o diretor da Azul Conecta, Vitor Silva.

Além do transporte regular de passageiros, o Cessna SkyCourier deverá reforçar a atuação da empresa em fretamentos e operações dedicadas. A aposta no novo modelo ocorre em um momento em que o setor busca alternativas para tornar economicamente viáveis voos em regiões menos atendidas pela aviação comercial.

A expansão da Azul Conecta coincide com iniciativas do governo federal para ampliar a conectividade aérea no país. Recentemente, o Comitê Gestor do Fundo Nacional de Aviação Civil aprovou o acesso de companhias aéreas a linhas de financiamento que somam R$ 13,56 bilhões.

Entre as contrapartidas previstas para acessar os recursos do fundo estão o aumento de 15% na participação das frequências operadas na Amazônia Legal e no Nordeste em relação ao ano anterior ou a garantia de que ao menos 17,5% das decolagens anuais sejam realizadas nessas regiões.

O avanço da aviação regional, porém, enfrenta dificuldades estruturais. Segundo levantamento da Broadcast, cerca de 30 companhias regionais encerraram suas atividades desde o início dos anos 2000. O caso mais recente foi o da Voepass, que teve suas operações suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil em março de 2025, meses após o acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto de 2024.

Gol e Latam, assim como a Azul, também atendem cidades de menor porte. No entanto, o aumento dos custos operacionais e os desafios de rentabilidade têm levado as empresas brasileiras a concentrar voos em mercados de maior demanda, reduzindo a oferta de rotas regionais em parte dessas localidades.