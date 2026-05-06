Latam registra lucro recorde de US$ 576 milhões no primeiro trimestre de 2026

247 – A LATAM registrou lucro líquido recorde de US$ 576 milhões no primeiro trimestre de 2026, em um resultado impulsionado pelo crescimento da capacidade, pela alta demanda de passageiros e pela solidez de seu modelo de negócios.

As informações foram divulgadas pelo portal Aeroin, que destacou a forte expansão operacional do grupo no período. A margem operacional ajustada chegou a 19,8%, enquanto a capacidade cresceu 10,4% em relação ao mesmo trimestre de 2025.

Ao todo, a companhia transportou 22,9 milhões de passageiros nos três primeiros meses do ano, alta de 9,1% na comparação anual. A taxa de ocupação consolidada atingiu 85,3%, demonstrando forte aproveitamento da malha aérea.

O desempenho também foi positivo no segmento de cargas. As afiliadas de carga da LATAM transportaram mais de 250 mil toneladas no trimestre, com destaque para a liderança na temporada de flores da Colômbia e do Equador para os Estados Unidos.

Geração de caixa e liquidez reforçam posição financeira

O EBITDA ajustado da LATAM alcançou US$ 1,3 bilhão, mesmo com impacto negativo de US$ 40 milhões provocado pelo aumento no preço do combustível.

A geração de caixa foi recorde, chegando a US$ 391 milhões. Com isso, a liquidez do grupo permaneceu acima de US$ 4,1 bilhões, valor equivalente a 27% da receita dos últimos 12 meses.

O CFO do Grupo LATAM, Ricardo Bottas, afirmou que o avanço consistente em receitas, margens e fluxo de caixa amplia a capacidade da companhia de enfrentar um cenário ainda marcado pela volatilidade do combustível e por incertezas econômicas.

Combustível e câmbio pressionam custos

A LATAM atualizou suas projeções para 2026 considerando um custo de combustível entre US$ 150 e US$ 170 por barril. A companhia também revisou a taxa de câmbio para 5,15 reais por dólar.

Com essas premissas, o CASK ajustado, excluindo combustível, passou a ser estimado entre 4,5 e 4,7 centavos de dólar.

Para o segundo trimestre, o grupo espera despesas adicionais com combustível superiores a US$ 700 milhões. A empresa afirma que pretende compensar parcialmente esse impacto com medidas de gestão de receita, controle de custos, manutenção de liquidez e operações de hedge.

Reconhecimento internacional e renovação da frota

A LATAM também alcançou a classificação de 4 estrelas no ranking Skytrax, tornando-se a primeira companhia aérea latino-americana a obter esse reconhecimento.

Outro destaque estratégico é a futura frota de Airbus A321 XLR, que contará com cabine Premium Business renovada, incluindo assentos totalmente reclináveis e portas individuais.

No Brasil, a companhia reforçou sua parceria com a Delta Air Lines. Em abril, a LATAM Brasil e a Delta anunciaram um acordo para serviços de manutenção, reparo e revisão no centro de MRO de São Carlos, em São Paulo, com foco na família de aeronaves A320.

A iniciativa fortalece a capacidade operacional da LATAM no país e amplia a importância do Brasil dentro da estratégia regional do grupo.