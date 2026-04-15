Minerva capta US$ 600 milhões com emissão de títulos no exterior

247 - A Minerva S.A., uma das principais exportadoras de carne bovina da América do Sul, anunciou nesta quarta-feira (15) a conclusão de uma oferta internacional de títulos de dívida no valor de US$ 600 milhões, com vencimento em 2036 e taxa de juros de 7,5% ao ano. A operação foi realizada por meio da subsidiária Minerva Luxembourg S.A. e contou com forte interesse de investidores institucionais.

A emissão registrou demanda equivalente a 2,5 vezes o volume inicialmente ofertado, sinalizando elevado apetite do mercado internacional pela operação.

Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão prioritariamente destinados ao pagamento de dívidas da empresa. Eventuais valores remanescentes deverão ser direcionados para finalidades corporativas gerais, conforme detalhado pela companhia.

A operação foi estruturada para investidores institucionais qualificados, nos termos da legislação dos Estados Unidos, incluindo a Rule 144A do Securities Act de 1933, além de investidores estrangeiros enquadrados na Regulation S. A Minerva destacou ainda que os títulos não foram registrados junto à autoridade reguladora norte-americana e, portanto, não podem ser negociados no país sem o devido registro ou isenção legal.

A administração da empresa reforçou o compromisso com a gestão estratégica do passivo financeiro e a busca contínua por uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa. A companhia também informou que seguirá mantendo o mercado atualizado sobre desdobramentos relevantes.