Retirada de tarifa dos EUA anima setor de subprodutos da laranja

247 - A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) avaliou que a decisão dos Estados Unidos de retirar a cobrança extra de 40% sobre subprodutos da laranja representa um avanço importante para a competitividade das exportações brasileiras. O anúncio foi feito na quinta-feira (20) pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abrindo espaço para um alívio imediato no setor.

A medida foi divulgada originalmente pelo Broadcast, que relatou que o óleo essencial de laranja, os subprodutos terpênicos e a polpa de laranja voltaram a ser isentos da tarifa adicional de 40%. Apesar da suspensão, esses itens seguem sujeitos à sobretaxa de 10% introduzida em abril, conforme informou a CitrusBR.

Segundo a entidade, ainda permanecem sob a tarifa de 40% os produtos não incluídos entre as exceções recém-anunciadas, como os códigos 3301.90.20 e 3301.90.30 — comumente usados para d-limoneno e outras frações de óleos essenciais. “Seguem sujeitos à tarifa de 40% os produtos não listados entre as exceções, como os códigos 3301.90.20 e 3301.90.30, comumente utilizados para o d-limoneno e outras frações não específicas de óleos essenciais”, ressaltou a CitrusBR.

A decisão ocorre poucos dias após a suspensão recíproca da tarifa adicional de 10% aplicada a vários produtos agrícolas. Na ocasião, os códigos tarifários do suco de laranja brasileiro, tanto na versão concentrada (FCOJ) quanto na não concentrada (NFC), foram totalmente incluídos na isenção. Assim, os embarques deixaram de pagar a taxa extra que havia sido imposta no início do ano como retaliação comercial. A liberação passou a valer para cargas enviadas a partir de quarta-feira (13) de novembro.

Apesar do avanço, a tarifa-base histórica de US$ 415 por tonelada de FCOJ continua vigente, já que não está atrelada às medidas emergenciais. Para a CitrusBR, porém, o conjunto recente de decisões reduz pressões imediatas sobre o setor e melhora o ambiente de negociação para a indústria citrícola brasileira.