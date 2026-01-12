Baleia Rossi diz que MDB ainda não definiu apoio para as eleições presidenciais de 2026

247 - O presidente nacional do MDB e deputado federal Baleia Rossi (SP) afirmou que o partido ainda não definiu qual candidatura apoiará na eleição presidencial de 2026. Em entrevista ao SBT News nesta segunda-feira (12), o parlamentar avalia que o cenário político permanece em aberto, apesar da tendência de uma disputa polarizada.

Segundo Baleia Rossi, duas candidaturas já estão claramente colocadas no tabuleiro eleitoral: a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode buscar a reeleição, e a do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). Ainda assim, ele afirmou que o MDB não pretende antecipar uma posição oficial neste momento.

Novos nomes e precauções

O dirigente do MDB citou os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Ratinho Júnior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS) e Romeu Zema (Novo-MG) como lideranças que podem ganhar projeção ao longo do processo eleitoral. “Esse não é um momento de decisão de apoio, pelo menos no que diz respeito ao MDB”, afirmou.

Baleia Rossi reconheceu que a tentativa de construção de uma candidatura única do centro ainda não avançou. Mesmo assim, reiterou que a definição sobre o posicionamento do partido será tomada apenas na convenção nacional. "Nós vamos definir o futuro do MDB na convenção. O partido é plural, diverso, e a decisão será tomada de forma democrática", disse.

Candidatura de Flávio Bolsonaro e possível apoio a Lula

Questionado sobre a viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro, o presidente do MDB afirmou que nenhuma candidatura deve ser subestimada. "Na política, você tem que respeitar todas as forças. Não acredito em escolher adversário ou em subestimar quem quer que seja", declarou.

Sobre um eventual segundo turno, Baleia Rossi evitou antecipar cenários. Segundo ele, há diferentes correntes internas no partido, com setores que defendem uma candidatura mais ao centro ou ao centro-direita e outros que consideram natural o apoio à reeleição de Lula. Ele afirmou que essas discussões ocorrerão na convenção nacional, que deve acontecer em julho ou agosto.

Eleições para o governo de São Paulo

No plano regional, o dirigente disse que a prioridade do MDB em 2026 será fortalecer candidaturas próprias nos estados. "Estamos focados nos palanques estaduais, em eleger governadores, senadores e formar chapas robustas de deputados. O MDB tem crescido eleição após eleição", afirmou.

Baleia Rossi também disse que, por ora, não há mudanças no cenário paulista. Segundo ele, o partido mantém o compromisso com a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e não existem discussões internas sobre uma eventual candidatura da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ao governo de São Paulo. De acordo com o deputado, as conversas com a ministra indicam a permanência dela no Mato Grosso do Sul.