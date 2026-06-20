Datafolha deve confirmar liderança de Lula neste sábado

247 – A nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial de 2026, que será divulgada neste sábado (20), deve confirmar a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida pelo Palácio do Planalto. O levantamento também trará a avaliação do governo federal em um momento de intensificação das articulações políticas para a sucessão presidencial.

As informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo. Segundo o jornal, a coleta de dados começou na quarta-feira (17) e tinha previsão de ser concluída nesta sexta-feira (19). Ao todo, estão previstas 2.004 entrevistas com eleitores brasileiros de 16 anos ou mais, realizadas em pontos de fluxo populacional.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09956/2026. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Lula liderava com 40% no levantamento anterior

No último levantamento Datafolha, Lula aparecia na liderança isolada da simulação de primeiro turno, com 40% das intenções de voto. O presidente tinha vantagem de 9 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro (PL), que registrava 31% e surgia como principal adversário do petista na disputa presidencial.

O desempenho de Lula no levantamento anterior reforçou sua posição como favorito no cenário testado pelo instituto. Já Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece como o nome mais competitivo do campo bolsonarista para a eleição de 2026.

A nova rodada do Datafolha será acompanhada de perto por partidos, analistas e pré-candidatos, pois poderá indicar se o quadro eleitoral permanece estável ou se houve mudanças relevantes nas últimas semanas.

Segundo turno mostrava disputa mais apertada

Embora Lula tenha liderado com folga no primeiro turno, a simulação de segundo turno mais provável apontava uma disputa mais apertada entre o presidente e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, Lula aparecia com 47%, contra 43% do senador do PL.

A diferença menor no segundo turno indica que a polarização entre PT e PL continua sendo um dos eixos centrais da disputa presidencial. O novo levantamento deve mostrar se essa tendência se mantém ou se outros nomes conseguem ampliar seu espaço no eleitorado.

Pesquisas eleitorais, no entanto, não devem ser tratadas como previsão do resultado final das urnas. Elas representam uma fotografia do momento em que os dados são coletados e funcionam como termômetro da opinião dos eleitores.

Datafolha testa nomes de diferentes campos políticos

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha inclui na pesquisa deste mês os nomes de Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Aécio Neves (PSDB) e Edmilson Costa (PCB).

A lista ampla permite medir o desempenho de alternativas ao confronto direto entre Lula e o bolsonarismo. Também ajuda a avaliar o espaço político de candidaturas de centro, direita, extrema direita e esquerda fora do campo governista.

O resultado poderá influenciar estratégias partidárias, alianças regionais e movimentos de pré-campanha nos próximos meses.

Caso Dark Horse entrou no debate político

A pesquisa de maio havia sido a primeira realizada integralmente pelo Datafolha após as revelações sobre o caso do filme Dark Horse. Segundo a Folha de S.Paulo, Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

O episódio ganhou peso político porque envolve o principal adversário de Lula nos cenários testados pelo instituto. A nova pesquisa poderá indicar se o caso teve algum impacto sobre a imagem de Flávio Bolsonaro ou sobre sua capacidade de disputar votos contra o presidente.

Avaliação do governo Lula também será medida

Além das intenções de voto, o Datafolha vai divulgar a avaliação do governo Lula. Esse indicador é considerado decisivo para medir a força política do presidente e sua capacidade de sustentar uma candidatura competitiva à reeleição.

A aprovação ou reprovação do governo tende a influenciar diretamente o ambiente eleitoral, especialmente em uma disputa que deve ser marcada por forte polarização política e por debates sobre economia, democracia, soberania nacional e políticas sociais.

Com a divulgação marcada para este sábado, o novo Datafolha será um dos principais indicadores do cenário eleitoral de 2026 e deverá mostrar se Lula mantém a dianteira registrada no levantamento anterior.