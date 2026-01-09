Gleisi: Ausência de Motta e Alcolumbre em evento sobre o 8 de janeiro não teve caráter político

247 - O Palácio do Planalto entrou em contato direto com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para informar, de forma antecipada, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetaria o Projeto de Lei da Dosimetria. As ligações foram feitas aos parlamentares Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), líderes das duas Casas do Congresso Nacional. As informações são do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O veto presidencial foi formalizado na quinta-feira (8), durante a cerimônia que marcou os três anos dos atos de 8 de Janeiro, em Brasília. De acordo com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), o governo fez questão de comunicar previamente os chefes do Legislativo sobre a decisão. “Liguei para o Motta e para o Alcolumbre para avisar que iríamos seguir com o veto”, afirmou a ministra. Segundo ela, a iniciativa buscou manter o diálogo institucional e evitar surpresas no relacionamento entre os Poderes.

Ainda conforme a ministra, a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado na solenidade no Palácio do Planalto não teve caráter político. “Não é apenas simbólica”, disse Gleisi, ao explicar que ambos os parlamentares tinham compromissos pessoais previamente assumidos, o que justificaria a não participação no evento oficial.

A assessoria de Hugo Motta confirmou a realização da ligação e a versão apresentada pelo governo sobre os motivos da ausência.