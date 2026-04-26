Lula defende fim da escala 6x1 sem redução de salários e diz que o Brasil é mais forte com as famílias unidas

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim da escala 6x1 — regime de trabalho em que o trabalhador atua seis dias e descansa apenas um — sem redução de salários, ao comentar os impactos desse modelo na vida das famílias brasileiras. A declaração foi feita em inserção do Partido dos Trabalhadores nas TVs. Confira:

No conteúdo, Lula destacou principalmente a realidade enfrentada por mães trabalhadoras, que passam grande parte do dia fora de casa e têm pouco tempo para conviver com os filhos. "No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo com os filhos ainda dormindo e voltam tarde com os filhos já na cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo", afirmou.

Crítica ao modelo atual de trabalho

O presidente enfatizou que, embora o trabalho seja essencial para o desenvolvimento do país, ele não pode comprometer os vínculos familiares. "O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos", disse.

A fala insere-se em um debate mais amplo sobre a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros e a necessidade de modernização das relações de trabalho, com foco em equilíbrio entre produtividade e bem-estar social.

Proposta de mudança sem perda salarial

Lula também apresentou de forma direta sua proposta de alteração na jornada. "Por isso, estamos propondo o fim da escala 6 por um, sem corte de salário. Vamos juntos", declarou, indicando que a medida busca preservar a renda dos trabalhadores ao mesmo tempo em que amplia o tempo de descanso.

A proposta dialoga com discussões internacionais sobre redução da jornada de trabalho, que vêm ganhando força em diversos países como forma de melhorar a saúde mental, aumentar a produtividade e fortalecer os laços familiares.

Família como eixo central

Ao final, o presidente reforçou a importância da convivência familiar como elemento fundamental para o desenvolvimento social. "O Brasil é mais forte com as famílias unidas", concluiu.

A declaração reforça a linha do governo de priorizar políticas que combinem crescimento econômico com inclusão social e melhoria das condições de vida da população trabalhadora.