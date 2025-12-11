Parlamentares veem Motta sob pressão após ordem de Moraes sobre Zambelli

247 - Deputados da base governista e do Centrão avaliam que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está sob forte pressão após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou a votação que havia rejeitado a cassação do mandato da bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). No despacho publicado na noite de quinta-feira (11), Moraes suspendeu a decisão da Câmara e determinou a perda imediata do mandato da deputada, que está presa na Itália após condenação pelo STF. As informações são do Metrópoles.

Pressão política recai sobre Motta

Entre integrantes do governo e do Centrão, o entendimento é de que Motta não terá alternativa a não ser cumprir integralmente a determinação do Supremo. Parlamentares afirmam que o presidente da Câmara já tinha ciência de que esse seria o desfecho mais provável e, por isso, deverá declarar a perda do mandato e dar posse ao suplente.

A avaliação predominante é de que qualquer tentativa de confronto institucional seria insustentável e agravaria ainda mais a tensão entre os Poderes.

Efeito da decisão pode atingir Ramagem

A decisão de Moraes também deve repercutir em outro caso sensível à Casa. A expectativa entre deputados é de que o ministro estenda o mesmo entendimento ao deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), igualmente condenado pelo STF. A votação sobre sua cassação estava prevista para ocorrer em plenário na quarta-feira (17).