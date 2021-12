PT informa ao PSB que não irá abrir mão de Haddad em São Paulo

O impasse complicou as negociações para a formação da chapa "Lulalckmin", mas não é insuperável edit

247 – "O PT já avisou o PSB: não vai abrir mão da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo no ano que vem. A retirada de Haddad em favor de Márcio França tem sido colocada como condição do PSB para aceitar em seus quadros o ex-governador Geraldo Alckmin, sondado por Luiz Inácio Lula da Silva para ser vice em sua chapa para a presidência da República", informa a jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no Globo .

"Os petistas já vinham recusando essa hipótese, mas França ainda acreditava na possibilidade de um acordo. Nos últimos dias, ele foi comunicado em uma reunião fechada com aliados de Lula de que não adianta insistir. O impasse complicou as negociações para a formação da chapa 'Lulalckmin', mas os aliados de Lula dizem que a aliança não depende da saída de Haddad da corrida eleitoral e apostam que o PSB vai acabar desistindo da exigência", informa ainda a jornalista.

