Reciprocidade mostra que Trump pode ser o grande cabo eleitoral de Lula em 2026

247 – A decisão de ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de respaldar a retirada das credenciais de um agente dos Estados Unidos que atuava no Brasil, em resposta à expulsão de um delegado brasileiro do território norte-americano, recoloca no centro do debate um dos pilares mais importantes das relações internacionais: o princípio da reciprocidade. Mais do que um gesto administrativo, a medida sinaliza uma postura de afirmação soberana que pode ter desdobramentos políticos internos relevantes — inclusive no cenário eleitoral de 2026, especialmente diante da postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A declaração de Lula foi direta e carregada de significado político e diplomático. Ao elogiar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidente afirmou: “Parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade”. A fala resume, com clareza, o espírito do princípio que rege grande parte das interações entre Estados soberanos.

O que é a reciprocidade e por que ela importa

A reciprocidade é um dos fundamentos estruturais do direito internacional e da prática diplomática. Em termos simples, trata-se da ideia de que os países devem se tratar de maneira equivalente, respondendo a ações de outros Estados com medidas proporcionais. Isso vale para concessões comerciais, acordos bilaterais, vistos, cooperação policial e até sanções.

Sem reciprocidade, o sistema internacional tenderia a se tornar assimétrico e instável. Países mais fortes poderiam impor unilateralmente suas vontades, enquanto os mais frágeis ficariam sem instrumentos de resposta. É justamente esse mecanismo que permite algum grau de equilíbrio em um mundo marcado por profundas desigualdades de poder.

No caso específico envolvendo Brasil e Estados Unidos, a retirada de um representante brasileiro em missão oficial sem negociação prévia foi interpretada pelo governo brasileiro como uma quebra da “boa prática diplomática”. Ao reagir com medida equivalente, o Brasil sinaliza que não aceita tratamento desigual — uma mensagem relevante não apenas para Washington, mas para toda a comunidade internacional.

Soberania em tempos de tensão

A decisão ocorre em um contexto de crescente tensão diplomática, agravada pela atuação de autoridades norte-americanas em casos sensíveis envolvendo o Brasil. O episódio envolvendo o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava em Miami desde 2023 e participou de ações ligadas ao ex-deputado Alexandre Ramagem, tornou-se um ponto de atrito entre os dois países.

Ao aplicar a reciprocidade, o governo brasileiro reafirma sua autonomia institucional e sua capacidade de resposta. Esse tipo de postura tem forte ressonância interna, especialmente em um país com histórico de interferências externas e episódios de lawfare que marcaram profundamente o debate político recente.

A soberania, nesse contexto, deixa de ser um conceito abstrato e passa a se traduzir em ações concretas. E isso tem peso político.

Trump como fator de polarização externa

A presença de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos adiciona uma camada extra de complexidade. Conhecido por sua política externa agressiva e unilateral, Trump frequentemente adota posturas que tensionam relações com outros países, inclusive aliados históricos.

Esse estilo confrontacional pode acabar favorecendo lideranças que se colocam como defensoras da soberania nacional — caso de Lula. Ao reagir a medidas consideradas hostis, o presidente brasileiro se posiciona como alguém capaz de enfrentar pressões externas e proteger os interesses do país.

Nesse sentido, cada episódio de tensão com os Estados Unidos pode reforçar a narrativa de Lula como líder firme e independente, especialmente diante de um adversário internacional percebido como intervencionista. Isso cria um ambiente político no qual Trump, ainda que involuntariamente, pode contribuir para fortalecer Lula no cenário interno.

Impactos na opinião pública brasileira

Historicamente, momentos de atrito com potências estrangeiras tendem a gerar efeitos de coesão nacional. A percepção de injustiça ou desrespeito externo frequentemente mobiliza a opinião pública em torno do governo de turno — desde que este demonstre capacidade de resposta.

A decisão de aplicar a reciprocidade, nesse sentido, dialoga diretamente com um sentimento de afirmação nacional. Ao agir de forma proporcional, o governo transmite a mensagem de que o Brasil não aceita ser tratado como ator secundário no cenário internacional.

Além disso, a medida reforça uma imagem de equilíbrio: não se trata de romper relações ou escalar conflitos, mas de restabelecer condições de igualdade. Esse tipo de postura tende a ser bem recebido por setores moderados da sociedade, que valorizam tanto a soberania quanto a estabilidade diplomática.

Cooperação internacional sob novas bases

Outro aspecto importante do princípio da reciprocidade é que ele não visa romper relações, mas reorganizá-las. Ao estabelecer limites claros, os países criam condições mais equilibradas para a cooperação futura.

No caso da relação Brasil-Estados Unidos, a retirada das credenciais do agente norte-americano não significa o fim da colaboração policial, mas sim a exigência de que ela ocorra em bases mais justas. O próprio Lula sinalizou a expectativa de que o diálogo seja retomado e que a normalidade seja restabelecida.

Esse tipo de reposicionamento pode, inclusive, fortalecer acordos futuros, ao eliminar assimetrias que geram desconfiança. Em outras palavras, a reciprocidade não é apenas um instrumento de reação, mas também de construção de relações mais sustentáveis.

Segurança pública e reforço institucional

No mesmo contexto, Lula anunciou a convocação de mil novos profissionais para a Polícia Federal, incluindo agentes, escrivães, delegados e peritos. A medida reforça a estratégia de combate ao crime organizado e sinaliza prioridade política para o fortalecimento das instituições.

Ao combinar uma postura firme na política externa com investimentos internos em segurança pública, o governo constrói uma narrativa de ação coordenada: defesa da soberania no plano internacional e fortalecimento do Estado no plano doméstico.

Essa articulação amplia o impacto político das decisões, conectando temas aparentemente distintos — diplomacia e segurança — em um mesmo eixo estratégico.

Um princípio que redefine o jogo

A aplicação do princípio da reciprocidade, portanto, vai muito além de um episódio isolado. Ela revela uma mudança de postura na condução da política externa brasileira, marcada por maior assertividade e disposição para responder a pressões externas.

Em um cenário internacional cada vez mais competitivo e fragmentado, esse tipo de posicionamento tende a ganhar relevância. E, no plano interno, pode se traduzir em capital político para lideranças que souberem interpretar e conduzir esse momento.

Ao transformar um episódio diplomático em demonstração de soberania, Lula não apenas reafirma um princípio fundamental das relações internacionais, como também redefine os termos do debate político — dentro e fora do Brasil.