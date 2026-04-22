Sarney apoia indicação de Messias ao STF

247 - O ex-presidente José Sarney (MDB) declarou apoio à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), reforçando a articulação política em torno do nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

Sarney destacou a capacidade técnica e a trajetória de Messias, classificando-o como um dos principais nomes do direito no país. O ex-mandatário afirmou: “Me congratulo com a indicação do ministro Messias para integrar o Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de uma das maiores inteligências jurídicas do país. Ele tem grandes qualidades e virtudes cívicas e morais. Ele merece ser reconhecido pelo Senado para vir a ocupar uma cadeira de ministro do Supremo, onde certamente irá brilhar por sua competência”.

A manifestação de apoio ocorre poucos dias após Sarney receber Jorge Messias para uma reunião em Brasília. O encontro reforçou o diálogo entre lideranças políticas em torno da indicação ao STF, que ainda depende de aprovação do Senado Federal.

Na mesma linha, o advogado-geral da União demonstrou respeito ao ex-presidente. “Tenho enorme carinho e admiração pelo presidente Sarney”, declarou Messias.

A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado está prevista para ocorrer no dia 29 de abril. Para ser confirmado como ministro do STF, o indicado precisa obter pelo menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores.

A indicação de Messias integra o processo constitucional de escolha de ministros da Suprema Corte, no qual o presidente da República indica o nome e o Senado realiza a análise e votação final.