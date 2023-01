Weber encaminha à PGR pedido de investigação contra Valdemar Costa Neto

O motivo é a suposta destruição de minutas golpistas por parte do presidente do PL edit

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suposta destruição de propostas de teor golpista.

Em entrevista ao Globo, Valdemar disse que integrantes do governo Bolsonaro guardavam documentos parecidos com a 'minuta do golpe' encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que está preso. Ele disse ainda que recebeu diversas sugestões, mas triturou os papéis.

"Sendo assim, dê-se vista dos autos, pelo prazo regimental, ao senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras a quem cabe a formação da opinio delicti [opinião a respeito de delito] nos feitos criminais de competência desta Suprema Corte", escreveu Rosa Weber na decisão.

