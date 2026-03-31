Campos Neto não comparece à sessão da CPI do Crime Organizado

247 - O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não compareceu à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado marcada para esta terça-feira (31). A comissão tenta ouvir Campos Neto desde o início de março sobre possíveis falhas na fiscalização bancária que poderiam ter contribuído para a atuação de organizações criminosas. As informações são do Metrópoles.

A ausência foi confirmada pela secretaria do colegiado. A defesa do ex-presidente do Banco Central recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus, dispensando sua presença na CPI. Campos Neto informou à comissão que está disposto a responder por escrito aos questionamentos que forem encaminhados.

Novas convocações aprovadas

Na mesma sessão, a CPI aprovou requerimentos para convocar o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que deixou o cargo na segunda-feira (30), e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ambos deverão prestar esclarecimentos sobre relações com o Banco Master.

Também foi aprovada a convocação do ex-diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Dias de Brito Gomes.