Celular de Vorcaro tem "tempestade" de menções a políticos

247 - A Polícia Federal (PF) encontrou referências a políticos com foro privilegiado no celular do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, instituição que teve a liquidação extrajudicial decretada em novembro. De acordo com a CNN Brasil, a perícia concluída pela PF identificou diálogos mantidos por Vorcaro com deputados federais e senadores a partir de 2022, incluindo ao menos um presidente de partido político. As informações indicam ainda a existência de menções a parlamentares em trocas de mensagens entre o empresário e Fabiano Zettel, também empresário e cunhado de Vorcaro.

Pessoas diretamente envolvidas nas investigações relataram que o volume de citações a políticos é expressivo, descrito como uma “tempestade” de menções.

Com a presença de autoridades com prerrogativa de foro entre os citados, a avaliação é de que se torna praticamente inviável a remessa do caso envolvendo o Banco Master para a primeira instância da Justiça. A tendência, nesse cenário, é que o processo permaneça no Supremo Tribunal Federal (STF), o que pode intensificar a crise política em torno do caso.

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro manifestou preocupação com a divulgação das informações. Segundo os advogados, há “preocupação com o vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa”.

A defesa também ressaltou que “o respeito ao contraditório e ao devido processo legal é condição essencial para a correta apuração dos fatos. Tudo o que se espera dos responsáveis pela investigação é que exerçam suas atribuições de forma isenta e imparcial, por se tratarem de representantes do Estado com papel fundamental para a democracia".

Por fim, os representantes do empresário afirmaram que “a defesa reafirma sua confiança nas instituições e no regular funcionamento da Justiça, destacando que o esclarecimento completo das questões em análise depende de apuração técnica, equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais”.