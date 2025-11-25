Dino segue Moraes e valida execução das penas impostas a Bolsonaro e mais 6 réus da trama golpista

247 - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes e confirmou o início do cumprimento das penas impostas a Jair Bolsonaro (PL) e a outros seis condenados ligados ao núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. A análise ocorre em sessão extraordinária da Primeira Turma do STF, realizada no plenário virtual e com duração de 24 horas. Segundo a CNN Brasil, Dino não apresentou voto por escrito, limitando-se a seguir integralmente a fundamentação do relator.

Votação ocorre na Primeira Turma

A Primeira Turma é composta por quatro ministros: Alexandre de Moraes, responsável pelos processos da trama golpista; Flávio Dino, presidente do colegiado; Cármen Lúcia; e Cristiano Zanin. Com essa formação, três votos são suficientes para confirmar ou modificar a decisão do relator. Além de Bolsonaro, Moraes determinou o início do cumprimento das penas de Walter Souza Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.

Locais de custódia e audiências

A seguir, a relação de onde cada condenado iniciará o cumprimento da pena e os horários das audiências de custódia:

Jair Bolsonaro

Local: Superintendência Regional da Polícia Federal

Audiência de custódia: 26/11, às 14h30

Almir Garnier

Local: Estação Rádio da Marinha, Brasília (DF)

Audiência de custódia: 26/11, às 13h

Alexandre Ramagem

Situação: Foragido

Audiência de custódia: não marcada

Anderson Torres

Local: 19º Batalhão da Polícia Militar – Papuda (DF)

Audiência de custódia: 26/11/2025, às 13h30

Paulo Sérgio Nogueira

Local: Comando Militar do Planalto

Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h

Augusto Heleno

Local: Comando Militar do Planalto

Audiência de custódia: 26/11/2025, às 14h

Braga Netto

Local: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ)

Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h30