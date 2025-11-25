TV 247 logo
      Dino segue Moraes e valida execução das penas impostas a Bolsonaro e mais 6 réus da trama golpista

      Placar está 2 x 0 pela manutenção das prisões dos envolvidos na trama golpista

      Ministro Flávio Dino (Foto: Gustavo Moreno/STF)

      247 - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes e confirmou o início do cumprimento das penas impostas a Jair Bolsonaro (PL) e a outros seis condenados ligados ao núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. A análise ocorre em sessão extraordinária da Primeira Turma do STF, realizada no plenário virtual e com duração de 24 horas. Segundo a CNN Brasil,  Dino não apresentou voto por escrito, limitando-se a seguir integralmente a fundamentação do relator.

      Votação ocorre na Primeira Turma

      A Primeira Turma é composta por quatro ministros: Alexandre de Moraes, responsável pelos processos da trama golpista; Flávio Dino, presidente do colegiado; Cármen Lúcia; e Cristiano Zanin. Com essa formação, três votos são suficientes para confirmar ou modificar a decisão do relator. Além de Bolsonaro, Moraes determinou o início do cumprimento das penas de Walter Souza Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.

      Locais de custódia e audiências

      A seguir, a relação de onde cada condenado iniciará o cumprimento da pena e os horários das audiências de custódia:

      Jair Bolsonaro

      Local: Superintendência Regional da Polícia Federal

       Audiência de custódia: 26/11, às 14h30

      Almir Garnier

      Local: Estação Rádio da Marinha, Brasília (DF)

       Audiência de custódia: 26/11, às 13h

      Alexandre Ramagem

      Situação: Foragido

       Audiência de custódia: não marcada

      Anderson Torres

      Local: 19º Batalhão da Polícia Militar – Papuda (DF)

       Audiência de custódia: 26/11/2025, às 13h30

      Paulo Sérgio Nogueira

      Local: Comando Militar do Planalto

       Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h

      Augusto Heleno

      Local: Comando Militar do Planalto

       Audiência de custódia: 26/11/2025, às 14h

      Braga Netto

      Local: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ)

       Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h30

