Dino segue Moraes e valida execução das penas impostas a Bolsonaro e mais 6 réus da trama golpista
Placar está 2 x 0 pela manutenção das prisões dos envolvidos na trama golpista
247 - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes e confirmou o início do cumprimento das penas impostas a Jair Bolsonaro (PL) e a outros seis condenados ligados ao núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. A análise ocorre em sessão extraordinária da Primeira Turma do STF, realizada no plenário virtual e com duração de 24 horas. Segundo a CNN Brasil, Dino não apresentou voto por escrito, limitando-se a seguir integralmente a fundamentação do relator.
Votação ocorre na Primeira Turma
A Primeira Turma é composta por quatro ministros: Alexandre de Moraes, responsável pelos processos da trama golpista; Flávio Dino, presidente do colegiado; Cármen Lúcia; e Cristiano Zanin. Com essa formação, três votos são suficientes para confirmar ou modificar a decisão do relator. Além de Bolsonaro, Moraes determinou o início do cumprimento das penas de Walter Souza Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.
Locais de custódia e audiências
A seguir, a relação de onde cada condenado iniciará o cumprimento da pena e os horários das audiências de custódia:
Jair Bolsonaro
Local: Superintendência Regional da Polícia Federal
Audiência de custódia: 26/11, às 14h30
Almir Garnier
Local: Estação Rádio da Marinha, Brasília (DF)
Audiência de custódia: 26/11, às 13h
Alexandre Ramagem
Situação: Foragido
Audiência de custódia: não marcada
Anderson Torres
Local: 19º Batalhão da Polícia Militar – Papuda (DF)
Audiência de custódia: 26/11/2025, às 13h30
Paulo Sérgio Nogueira
Local: Comando Militar do Planalto
Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h
Augusto Heleno
Local: Comando Militar do Planalto
Audiência de custódia: 26/11/2025, às 14h
Braga Netto
Local: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ)
Audiência de custódia: 26/11/2025, às 15h30