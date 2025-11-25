STF faz sessão extra nesta terça-feira para validar prisões da trama golpista

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal realiza, nesta terça-feira, uma sessão extraordinária para decidir se mantém as prisões de investigados considerados parte essencial da articulação golpista. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, submeteu ao colegiado sua decisão de determinar o início imediato do cumprimento das penas. Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, a sessão ocorrerá no plenário virtual com abertura às 18h e duração prevista de 24 horas.

Sessão extraordinária avalia decisão de Moraes

Participam do julgamento os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, responsável por agendar a sessão. A tendência é que a decisão de Moraes seja confirmada de forma unânime.

Expectativa é de confirmação unânime

O julgamento integra a série de processos relacionados ao núcleo considerado mais decisivo para a trama golpista. De acordo com o despacho divulgado nesta terça-feira, Moraes determinou a execução das penas aplicadas a Jair Bolsonaro, ao deputado Alexandre Ramagem, ao ex-comandante da Marinha Almir Garnier e aos ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Bolsonaro permanece em prisão preventiva na sede da Polícia Federal em Brasília. Os demais citados também foram presos, seguindo a ordem de Moraes.

Prisões atingem principais nomes da trama golpista

O único réu ainda não encontrado é o deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. Com a fuga, o Supremo deve solicitar sua extradição para garantir que cumpra a pena no Brasil, conforme prevê a legislação brasileira em casos desse tipo.