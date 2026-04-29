"Ele vai perder por oito", disse Alcolumbre a Wagner momentos antes da rejeição de Messias ser confirmada

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), momentos antes da divulgação oficial do resultado, que Jorge Messias perderia a votação por oito votos. A declaração foi feita durante a sessão que analisava a indicação do advogado-geral da União ao Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da CNN Brasil.

A fala ocorreu durante a votação realizada nesta quarta-feira (29), quando o plenário do Senado analisava o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com o microfone aberto, a declaração de Alcolumbre foi captada instantes antes de o placar ser exibido no painel da Casa.

Segundo o registro, ao final da votação, o presidente do Senado se dirigiu a Jaques Wagner e sussurrou: "Ele vai perder por oito." O resultado confirmou a declaração feita no ambiente da sessão. Jorge Messias foi rejeitado por 42 votos a 34, exatamente a diferença mencionada por Alcolumbre antes da abertura do placar.