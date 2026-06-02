‘Extrema direita bolsonarista é colonial, entreguista, antinacional e representa o império dos EUA’, dispara Uczai

247 — O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, reagiu com duras críticas nesta terça-feira (2) à proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e acusou a extrema direita bolsonarista de agir contra os interesses nacionais. A medida partiu do Escritório de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) e provocou reação política no Brasil.

Em postagem na rede social X, antigo Twitter, Uczai associou a iniciativa dos EUA às articulações de aliados e familiares de Jair Bolsonaro (PL) junto ao governo do presidente estadunidense, Donald Trump. "É a extrema-direita bolsonarista, colonial, entreguista e antinacional atuando como correia de transmissão do império. Vendilhões! Vassalos de Trump! Traidores da pátria!", escreveu o petista.

O deputado do PT também mirou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em suas críticas. "É imperialismo econômico contra a soberania nacional, a pedido de Flávio Bolsonaro, que foi lá entregar o Pix para os EUA", afirmou Uczai. O parlamentar também disse que o senador da extrema-direita desembarcou em Washington para "se alinhar a Trump contra" o Brasil.

Segundo o líder petista, Trump "ataca o Brasil com um novo tarifaço, mirando nossas empresas, nossas exportações, os empregos e a renda dos trabalhadores brasileiros".

O deputado também afirmou que a ofensiva mira o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. "Agora querem atingir o patrimônio público do povo brasileiro, gratuito, eficiente e soberano, para favorecer bancos, rentistas e gigantes norte-americanas dos cartões, que lucram com taxas abusivas, juros e endividamento popular", escreveu.

Investigação sobre o Pix começou nos Estados Unidos

A ação contra o Pix — sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil — começou nos Estados Unidos em 15 de julho de 2025, quando o governo do presidente Donald Trump anunciou a abertura de investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil.

Criado em novembro de 2020, o Pix consolidou-se como um dos principais meios de pagamento do país. No fim de novembro, o sistema acumulou 178,9 milhões de usuários, segundo números divulgados pela Agência Brasil em 6 de dezembro de 2025.

Dados do Banco Central também indicam que o Pix atende mais de 170 milhões de pessoas físicas, o equivalente a mais de 80% da população brasileira. O sistema tornou-se peça central nas transações cotidianas de trabalhadores, empresas e pequenos negócios.

Bolsonarismo busca apoio no trumpismo

A postagem de Uczai também faz referência às articulações da família Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump com o objetivo de pressionar autoridades brasileiras em favor de anistia para políticos e eleitores condenados por ações golpistas.

Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no último dia 25 e retornou no dia 28. O ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, vive em território estadunidense e busca apoio da extrema-direita trumpista.

No Brasil, Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar após condenação pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão na investigação sobre a trama golpista. O inquérito resultou em 29 condenações, mas os filhos do ex-mandatário não foram condenados nesta apuração.

Em outra investigação, o Supremo Tribunal Federal também condenou mais de 1,4 mil pessoas por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As decisões fazem parte da resposta institucional aos ataques contra as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF).