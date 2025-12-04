Gleisi reforça coro pelo fim da escala 6x1 e expressa "confiança" no Congresso

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), reiterou nesta quinta-feira (4) sua defesa pelo fim da escala de trabalho 6x1 e afirmou ter “muita confiança” no Congresso para avançar na pauta. As declarações integram o discurso apresentado na abertura da reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

Gleisi mencionou ações do governo voltadas à redução do preço dos alimentos e ao fortalecimento da agricultura familiar. Ela celebrou o maior Plano Safra da história e os juros reduzidos do Pronaf, ressaltando que esses avanços ocorreram apesar de uma taxa Selic de 15%, considerada por ela incompatível com a realidade econômica do país.

No encerramento do discurso, enfatizou a relevância da nova política de Imposto de Renda, que isenta quem ganha até R$ 5 mil e amplia a taxação sobre rendas altas. Segundo Gleisi, trata-se de um marco na justiça tributária. Logo em seguida, reforçou a defesa pelo fim da escala 6x1, apontando seu impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores.

Gleisi concluiu expressando otimismo quanto ao avanço das discussões no Legislativo: “Tenho muita confiança nos debates e entendimentos no âmbito do Congresso para concretizar esta justiça e uma causa: a vida além do trabalho.”