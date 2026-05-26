Lindbergh cobra PGR sobre Master, bolsonarismo, anistia e ataques à soberania brasileira

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) instou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a avançar na apuração sobre a relação entre o Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o bolsonarismo, com foco em ataques à soberania nacional, sanções contra autoridades brasileiras e pressão por anistia aos golpistas.

O ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos, é investigado por supostamente fazer campanha junto a autoridades do governo Donald Trump para promover sanções contra autoridades brasileiras, por causa das investigações contra tentativas de golpe. O inquérito da trama golpista resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão.

“Agora aguardamos a manifestação da PGR. Vamos revelar a relação entre bolsonarismo e Banco Master e apurar se recursos ligados a Vorcaro foram usados para financiar ataques à soberania nacional, sanções contra autoridades brasileiras e a pressão por anistia aos golpistas. Vamos seguir o dinheiro!”, escreveu Lindbergh na rede social X.

O deputado comentou a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. O magistrado encaminhou à PGR o pedido apresentado pelo parlamentar para ampliar o escopo do Inquérito 4.995, que apura a conduta de Eduardo Bolsonaro.

De acordo com Lindbergh, “a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi no sentido de despachar a notícia de fato à Procuradoria-Geral da República, que terá 5 dias para se manifestar”. “Pedimos a ampliação da investigação para apurar a conexão entre Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Banco Master, o filme Dark Horse e a campanha internacional dos traidores da Pátria”, escreveu.

O parlamentar demonstrou apoio à “ofensiva jurídico-política” para expor os vínculos entre o bolsonarismo e o empresário alvo da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal apura um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

Ações contra o esquema do Master

O deputado também destacou o pedido de medidas judiciais apresentadas por políticos do campo progressista para pressionar a apuração sobre as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e autoridades políticas.

A fala de Lindbergh reúne três frentes de apuração mencionadas pelo parlamentar: os aportes de R$ 3 bilhões do RioPrevidência no Banco Master, a suspeita que envolve a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) a Daniel Vorcaro após o banqueiro ter sido preso pela Polícia Federal e o pedido ao STF para incluir Flávio e Jair Bolsonaro no Inquérito 4.995.

“Foram nossas iniciativas concretas que colocaram essa engrenagem sob pressão: acionamos a apuração sobre os aportes de 3 bilhões de reais do RioPrevidência no Banco Master, que culminou com a busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro”, escreveu o petista.

“Provocamos a PF sobre a suspeita de cobrança de dinheiro por Flávio Bolsonaro na casa de Daniel Vorcaro, tendo Valdemar Costa Neto como testemunha; e, especialmente, levamos ao STF o pedido de ampliação do Inquérito 4.995 para incluir Flávio e Jair Bolsonaro para investigar o uso de dinheiro do Master na campanha contra o Brasil”, complementou.