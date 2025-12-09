Lindbergh denuncia articulação de Flávio Bolsonaro para votar anistia

247 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), criticou nesta terça-feira (9) a decisão do presidente da Casa, Hugo Motta, de pautar o projeto que altera a dosimetria das penas dos envolvidos no 8 de Janeiro, afirmando ter sido “pego de surpresa” pelo anúncio.

"A decisão foi tomada ontem, em reunião com [o senador] Flávio, Ciro Nogueira [senador, presidente do PP] e Antonio Ruêda [presidente do União Brasil], mas só nós não sabíamos", denunciou Farias a jornalistas.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que vai colocar em votação a proposta alternativa à anistia aos golpistas do 8/1, o chamado "Projeto de Lei da Dosimetria".

O PT entrou com um pedido de adiamento de discussão das pautas. Farias classificou a atitude de Motta como "um grave atentado ao estado democrático de direito".