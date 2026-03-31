Lula vai enviar ao Senado indicação de Jorge Messias para o STF

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviará nesta terça-feira (31) ao Congresso Nacional a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A formalização ocorre quatro meses após o anúncio inicial feito pelo mandatário, em novembro de 2025, quando indicou Messias para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Desde então, o processo ficou travado em meio a divergências com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), segundo informações do jornal O Globo.

A indicação contrariou a preferência de Alcolumbre e de parte da cúpula do Senado, que defendiam o nome de Rodrigo Pacheco. O cenário provocou um distanciamento entre o presidente da Casa e o Palácio do Planalto, afetando a articulação política do governo no Congresso.

Em dezembro, Alcolumbre chegou a agendar a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas o prazo foi considerado apertado por governistas. Diante da resistência e de um ambiente desfavorável, o Planalto optou por adiar o envio formal da mensagem presidencial, estratégia que agora é revertida com a decisão de encaminhar o nome.

Tramitação e articulação política

Ainda não há definição sobre a data da sabatina. Alcolumbre já havia sinalizado a integrantes do governo que o processo poderia ficar para depois das eleições de outubro. No entanto, há movimentações para antecipar a análise, diante da expectativa de esvaziamento do Congresso a partir de junho, por causa do calendário eleitoral.

Na semana passada, Lula se reuniu com parlamentares e ministros do MDB no Palácio do Planalto. Segundo relatos, houve apelo para reduzir a tensão com Alcolumbre e viabilizar a sabatina de Messias, em meio à preocupação com a vacância no STF durante o avanço de investigações relacionadas ao caso Banco Master.

Apoio e resistências

Aliados de Messias avaliam que o envio da indicação permitirá a retomada do diálogo com senadores. De acordo com esses interlocutores, o ministro já conversou com 75 dos 81 parlamentares desde que foi anunciado para a vaga.

Parlamentares da base governista consideram que, apesar de resistências pontuais, a indicação é viável, desde que o governo atue para garantir um ambiente político favorável. Também apontam que a possível candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais pode contribuir para destravar o processo.

Por outro lado, aliados de Alcolumbre afirmam que não há garantias de aprovação. Eles mencionam insatisfação de senadores com a atuação da Polícia Federal e apontam críticas à condução de investigações que atingem parlamentares.