Mauro Cid deve receber R$ 16 mil de salário ao ir para a reserva do Exército

247 - Condenado no inquérito da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid vai passar para a reserva do Exército e terá uma remuneração proporcional aos quase 35 anos de serviço militar prestado, algo em torno de R$ 16 mil.

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) terá um prazo de até 90 dias para deixar a casa na vila militar em Brasília (DF). O militar ficará com a patente de tenente-coronel. Comandante do Exército, general Tomás Paiva foi quem assinou a portaria. A medida já deve começar a valer a partir de sábado (31), após publicação no diário oficial da união.

O STF condenou Mauro Cid a 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada. O militar também precisa cumprir restrições, como recolhimento noturno, proibição de sair do país e uso de redes sociais.

O tenente foi condenado pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A pena reduzida foi por causa da delação. Ao todo, o STF condenou 29 pessoas por envolvimento no plano golpista.