MDB mantém tratativas para chapa com Celina e Ibaneis no DF

247 - O MDB informou que continuará as negociações para formar uma aliança com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, com o objetivo de garantir espaço para o partido na disputa ao Senado por meio da pré-candidatura de Ibaneis Rocha. A informação foi divulgada após reunião da Executiva Nacional da legenda, realizada na quinta-feira (11).

Segundo o Metrópoles, a direção nacional do MDB decidiu criar uma comissão para acompanhar e definir os rumos do partido nas eleições de 2026 no Distrito Federal, ao mesmo tempo em que manteve a atual estrutura de comando do diretório regional.

A deliberação ocorreu após um pedido apresentado por quatro deputados distritais e um deputado federal para que a Executiva Nacional interviesse nas decisões do partido no DF. A iniciativa buscava retirar atribuições do presidente regional da sigla, Wellington Luiz.

Comissão acompanhará definições eleitorais

O colegiado criado pela Executiva Nacional será formado pelos deputados Isnaldo Bulhões, Rafael Prudente, Wellington Luiz, Iza Arruda e Marcelo Priante. Em nota, a Executiva Nacional afirmou que "a decisão desta quinta-feira mantém o comando do diretório do MDB-DF".

O comunicado também informou que os integrantes do diretório regional e a comissão coordenada por Isnaldo Bulhões passarão a definir conjuntamente os rumos da legenda para o pleito de 2026.

Isnaldo Bulhões declarou que a orientação nacional do partido é ampliar sua representação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. No Distrito Federal, segundo ele, a pré-candidatura ao Senado é a de Ibaneis Rocha.

O parlamentar afirmou ainda: "O Distrito Federal não pode ficar a reboque, sem priorizar as decisões que o partido está tomando. É uma decisão lúcida que avoca a deliberação para a comissão".

Reação de dirigentes do partido

Para Rafael Prudente, a decisão da Executiva Nacional encerra o impasse existente no diretório regional. Segundo o deputado, "decidiram pela avocação das definições para candidaturas proporcionais, alianças, coligações. Agora, vamos acompanhar os próximos passos. Isso não tem absolutamente nada a ver se o partido vai compor com [a governadora] Celina ou não. Isso é decisão interna que a Executiva Nacional vai acompanhar mais de perto para a tomada de decisões".

Já Wellington Luiz avaliou que a medida adotada pela direção nacional representa o reconhecimento do trabalho realizado pela direção regional. De acordo com ele, a decisão demonstra que não havia justificativa para afastamento ou intervenção no MDB do Distrito Federal.