Messias cita Darcy Ribeiro e diz que detestaria estar no lugar de quem o venceu

247 – O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, reagiu à derrota na votação do Senado que rejeitou sua indicação ao Supremo Tribunal Federal com uma mensagem carregada de simbolismo político e histórico. Em suas redes sociais, ele citou o educador e antropólogo Darcy Ribeiro para expressar sua visão sobre o revés.

No texto publicado, Messias reproduziu integralmente uma das reflexões mais conhecidas de Darcy Ribeiro:

Darcy Ribeiro:

“Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os… May 1, 2026

O ministro Alexandre de Moraes atuou nos bastidores para impedir a aprovação de Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, à vaga no Supremo Tribunal Federal, segundo informou o jornal O Globo.

De acordo com a coluna, Moraes se somou à ofensiva conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e por Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência, em uma articulação que resultou em forte revés para o presidente Lula no Congresso.

Messias obteve apenas 34 votos favoráveis, número insuficiente para sua aprovação ao STF. A derrota expôs uma aliança incomum entre Moraes, relator de investigações contra a extrema direita, e setores bolsonaristas que defendem sua cassação.

Segundo relatos ouvidos por O Globo, Moraes teria acionado emissários para transmitir recados a senadores, especialmente parlamentares com processos no Supremo ou vínculos com aliados do ministro no Congresso.