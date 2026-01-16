Moraes autoriza entrega especial de comida a Bolsonaro na Papudinha

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta sexta-feira (16) a entrega de comida para Jair Bolsonaro (PL), que, por ordem do próprio magistrado, ficará preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda.

“Em 15/1/2026, proferi decisão (...) autorizando: ‘1.4 A entrega diária de alimentação especial, devendo a defesa indicar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o nome da pessoa responsável pela entrega’”, acrescentou o ministro.

A cela onde Bolsonaro ficará detido tem 54 metros quadrados - tem cozinha, banheiro com box, quarto, sala, lavanderia e chuveiro. O ex-mandatário também terá ar-condicionado e televisão (veja fotos e vídeo).

O STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. O político da extrema direita foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.