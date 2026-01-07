Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para realização de exames

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quarta-feira (7) a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a realização de exames médicos no hospital DF Star, na capital federal.

A decisão foi tomada após Bolsonaro alegar um mal-estar na terça-feira (6), e dizer que sofreu uma crise ao bater a cabeça em um móvel dentro da unidade da Polícia Federal. Diante do ocorrido, surgiu a suspeita de traumatismo craniano, o que motivou o pedido para avaliação médica especializada, conforme decisão judicial divulgada pelo STF.

No despacho, Alexandre de Moraes determinou que cabe à Polícia Federal providenciar o contato com o hospital, formalizar a ida do ex-presidente e garantir todo o monitoramento necessário durante o deslocamento e a permanência fora da sede policial. A PF também será responsável pela logística e pela segurança durante a realização dos exames.

Segundo a autorização judicial, Bolsonaro deverá passar por tomografia, ressonância magnética e eletroencefalograma, exames considerados essenciais para avaliar possíveis lesões na cabeça e eventuais alterações neurológicas decorrentes do impacto.

A decisão ressalta que a autorização é restrita à realização dos procedimentos médicos e não altera as demais condições impostas ao ex-presidente. Após os exames, Bolsonaro deverá retornar imediatamente à custódia da Polícia Federal.