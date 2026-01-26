Moraes cobra relatório da PM-DF sobre rotina de Bolsonaro na Papudinha

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) apresente, no prazo de cinco dias, um relatório detalhado sobre as atividades de Jair Bolsonaro (PL) no 19º Batalhão da PM, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (26) e consta de despacho do próprio STF.

Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o documento deverá reunir informações completas sobre a rotina de Bolsonaro, incluindo registros de visitas, atendimentos de saúde e demais atividades realizadas durante o período de custódia na unidade conhecida como “Papudinha”.

Bolsonaro foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar no último dia 15, após permanecer detido na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A mudança de local ocorreu no contexto do cumprimento da pena imposta pelo STF no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado.

No despacho, Moraes solicita dados específicos sobre visitas de advogados, familiares e amigos, além de informações relativas a sessões de fisioterapia, práticas de atividades físicas, consultas e exames médicos. O relatório também deverá apontar eventuais atividades laborais, leituras e qualquer outra ocorrência relevante durante o período de detenção.

Papudinha e a trama golpista

A unidade onde Bolsonaro está preso dispõe de oito celas estruturadas como alojamentos coletivos. Cada espaço conta com cozinha, quarto, sala, banheiro com box, lavanderia e chuveiro. A cela destinada ao ex-mandatário possui 54 metros quadrados, além de uma área externa adicional de 10 metros quadrados.

O político da extrema direita foi condenado pelo STF a 27 anos de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista. A pena foi definida após a Corte considerar Bolsonaro culpado por cinco crimes: golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado cometido com violência e grave ameaça.

A solicitação do relatório ocorre no contexto do acompanhamento contínuo das condições de custódia determinadas pelo Supremo e integra as medidas de fiscalização adotadas pela Corte após a condenação definitiva de Bolsonaro.