Oposição decide protocolar pedido de impeachment de Moraes na próxima segunda

247 – O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), anunciou nesta sexta-feira (26) que irá formalizar, na próxima segunda-feira (29), no Salão Verde da Casa, o prosseguimento de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A Oposição procederá ao protocolo do pedido de impeachment contra o Ministro Alexandre de Moraes, em razão da gravidade das acusações amplamente divulgadas, com o objetivo de assegurar a devida apuração dos fatos, nos termos da Constituição e da legislação vigente", disse o deputado em nota, divulgada na rede X. "A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação", acrescenta.

Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmou que o ministro Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder em favor do Master, instituição investigada por suspeitas de fraude. Moraes negou a informação. O BC informou que os encontros entre Moraes e Galípolo tiveram como tema a aplicação da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, da qual o magistrado foi alvo.

COMUNICADO OFICIAL LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO

A Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados informa que, na próxima segunda-feira, dia 29, às 16 horas, será realizada coletiva de imprensa, aberta a todos os veículos e profissionais de comunicação que desejarem acompanhar.

Local: Salão Verde da Câmara dos Deputados.

A Oposição procederá ao protocolo do pedido de impeachment contra o Ministro Alexandre de Moraes, em razão da gravidade das acusações amplamente divulgadas, com o objetivo de assegurar a devida apuração dos fatos, nos termos da Constituição e da legislação vigente.

Ressaltamos que estaremos suspendendo o recesso parlamentar, porque não é possível permanecer inerte diante do tamanho absurdo institucional que o Brasil está vivendo.

A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação.

A Liderança da Oposição convida todos os deputados federais e senadores da República a estarem presentes, reafirmando o compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito ao Estado Democrático de Direito.

Deputado Federal

Cabo Gilberto Silva

Líder da Oposição

Câmara dos Deputados.