PL rompe com Ibaneis e protocola pedido de abertura de CPI sobre caso BRB-Master

247 - O Partido Liberal (PL) protocolou nesta terça-feira (10) um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para investigar o envolvimento do Banco de Brasília (BRB) no escândalo relacionado ao Banco Master. A iniciativa marca um rompimento político entre a sigla e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

A decisão, segundo integrantes do partido ouvidos O Globo, foi tomada após a o jornal publicar uma reportagem apontando que o escritório de advocacia de Ibaneis Rocha firmou um contrato de R$ 38 milhões envolvendo a venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à Reag. A gestora de fundos é investigada pela Polícia Federal (PF) por suposta participação em um esquema fraudulento associado ao banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.

Rompimento político entre PL e Ibaneis

A deliberação do PL ocorreu de forma unânime durante uma reunião que contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da deputada federal Bia Kicis (PL). Ambas participam da articulação política do partido para a disputa ao Senado no Distrito Federal. As duas lideranças integram um possível arranjo eleitoral que pode ter a vice-governadora Celina Leão como candidata ao governo local, em uma composição majoritária com apoio do partido.

Pedido de CPI na Câmara Legislativa

Na Câmara Legislativa, o requerimento de criação da CPI foi apresentado com as assinaturas dos deputados distritais Thiago Manzoni, Joaquim Roriz e Roosevelt Vilela, todos do PL, além de Rogério Morro da Cruz, do PRD. A estratégia dos parlamentares agora é reunir o número mínimo de assinaturas exigido pelo regimento interno para viabilizar a instalação da comissão investigativa.

No documento encaminhado à Presidência da CLDF, os deputados afirmam que o objetivo da CPI é “apurar as circunstâncias, a regularidade, os procedimentos de governança, avaliação de risco e tomada de decisão relacionados às negociações e operações realizadas entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, no período compreendido entre janeiro de 2024 e março de 2026”.

Negociação entre BRB e Banco Master gera questionamentos

Os parlamentares defendem a necessidade de investigar uma “possível gestão temerária” por parte do banco público do Distrito Federal, além de apurar indícios de “influência política externa e indevida” no processo de tentativa de aquisição da instituição financeira privada.

O caso ganhou repercussão após o Banco Central barrar, em setembro do ano passado, a negociação entre o BRB e o Banco Master. O acordo havia sido anunciado em março e previa a aquisição de 58,04% do capital social total do Master pela instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal. O plano incluía a compra de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais. A operação passou a ser alvo de questionamentos no meio político e também no mercado financeiro.

No requerimento da CPI, os deputados afirmam que “os fatos revelados indicam que as negociações entre o Banco BRB e o Banco Master ocorreram em contexto de instabilidade financeira da instituição alvo, o que impõe exame rigoroso acerca da compatibilidade das decisões adotadas pelo BRB”.

O documento também sustenta que “a população do Distrito Federal tem o direito de saber em que medida houve a utilização inadequada de instrumentos financeiros ou concessão de garantias em desacordo com critérios técnicos de gestão responsável”.