      Randolfe: decisão sobre impeachment de ministros do STF “agride” o Senado

      De acordo com o líder do governo, “é lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes”

      Randolfe Rodrigues (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

      247 - Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) reagiu à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes de mudar as regras para pedidos de impeachment de magistrados. 

      De acordo com o parlamentar, a medida atinge diretamente as prerrogativas constitucionais do Senado e “agride” o papel institucional da Casa. “É lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes”, declarou o senador. O relato saiu no Metrópoles

      O senador afirmou ainda que “o princípio da separação, independência e harmonia entre poderes foi bastante ofendido”.

      Em decisão liminar (provisória), o ministro Gilmar Mendes optou pelo entendimento de que somente a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode fazer um pedido de impeachment de juízes do STF.

