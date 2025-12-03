Randolfe: decisão sobre impeachment de ministros do STF “agride” o Senado
De acordo com o líder do governo, “é lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes”
247 - Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) reagiu à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes de mudar as regras para pedidos de impeachment de magistrados.
De acordo com o parlamentar, a medida atinge diretamente as prerrogativas constitucionais do Senado e “agride” o papel institucional da Casa. “É lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes”, declarou o senador. O relato saiu no Metrópoles.
O senador afirmou ainda que “o princípio da separação, independência e harmonia entre poderes foi bastante ofendido”.
Em decisão liminar (provisória), o ministro Gilmar Mendes optou pelo entendimento de que somente a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode fazer um pedido de impeachment de juízes do STF.