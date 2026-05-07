Senador pedirá afastamento de Kassio de ação da CPI do Master por "relação íntima" com Ciro Nogueira

247 - O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou nesta quinta-feira (7) que apresentará ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para impedir que o ministro Kassio Nunes Marques conduza a análise sobre a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master. O parlamentar sustenta que o magistrado deve ser considerado suspeito para atuar no caso em razão da "relação íntima e notória" com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de operação da Polícia Federal por suspeitas de receber R$ 500 mil por mês do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Em publicação nas redes sociais, Alessandro Vieira declarou: "Considerando a relação íntima e notória entre o ministro Kassio e o senador Ciro Nogueira, que hoje passou a ser oficialmente alvo das investigações referentes ao caso Master, estou apresentando pedido de suspeição, para que o mandado de segurança sobre a instalação da CPI do Master seja distribuído para outro ministro do STF". Segundo o parlamentar, o requerimento será protocolado em conjunto com o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Kassio Nunes Marques foi indicado ao Supremo em 2020 pelo então mandatário Jair Bolsonaro (PL). O magistrado e Ciro Nogueira são do Piauí, e o presidente do PP foi apontado como padrinho político do ministro. Durante a sabatina no Senado que antecedeu sua nomeação ao STF, Kassio afirmou ter se emocionado com o discurso feito por Ciro em defesa de sua indicação.

O mandado de segurança que pede a instalação obrigatória da CPI do Banco Master foi apresentado por senadores da oposição após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não dar andamento aos requerimentos para abertura da comissão.

A ação foi distribuída por sorteio a Kassio Nunes Marques no fim de março, mas ainda não houve decisão do ministro. Parlamentares tentaram avançar na apuração do caso por outras frentes, incluindo a CPI mista do INSS e a CPI do Crime Organizado, mas os relatórios dessas comissões acabaram rejeitados.

Operação da PF

Na nova fase da operação Compliance Zero, a Polícia Federal apontou que Ciro Nogueira apresentou ao Senado uma proposta elaborada pelo Banco Master para ampliar a cobertura de investimentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Os investigadores também citaram benefícios concedidos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao senador, entre eles viagens internacionais em jatinho, hospedagens e despesas em restaurantes.

O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou em nota que a defesa "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar". Segundo ele, o senador pretende colaborar com as investigações para demonstrar que "não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados".