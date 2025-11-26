Toffoli suspende processos que discutem indenização por atraso em voos

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou a suspensão de processos referentes a indenização por danos morais a consumidores por causa de atrasos de voos.

O magistrado é o relator de um recurso sobre a responsabilidade de empresas do setor aéreo por danos causados a consumidores por cancelamento, alteração ou atraso nos voos.

O STF anunciará uma tese, uma espécie de guia em relação aos processos sobre o tema nas instâncias inferiores. Não existe data para esse julgamento.