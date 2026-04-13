Veja quem é Alexandre Ramagem, condenado pelo STF e detido nos EUA

247 - Detido nos Estados Unidos por questões migratórias e condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão no inquérito da trama golpista, o ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) reúne passagens pela Polícia Federal, pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e pela política. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão no inquérito da trama golpista, o político da extrema direita brasileira entrou na PF em 2005, o ex-deputado federal do PL construiu carreira próxima a Jair Bolsonaro e ganhou notoriedade em episódios centrais do cenário político recente.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (13) pelo Portal G1, Ramagem iniciou sua carreira como delegado da Polícia Federal em 2005 e ganhou projeção nacional ao assumir a segurança de Jair Bolsonaro após o atentado sofrido pelo então candidato durante a campanha presidencial de 2018. A relação com o ex-mandatário marcou sua trajetória nos anos seguintes.

Durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, Ramagem assumiu o comando da Abin. Nesse período, investigações apontaram que ele teria utilizado a estrutura da agência para monitorar opositores políticos, o que se tornou um dos elementos analisados no inquérito da trama golpista conduzido pelo STF.

O Supremo Tribunal Federal condenou Ramagem a 16 anos de prisão por crimes relacionados à tentativa de ruptura institucional, incluindo golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A decisão levou à cassação de seu mandato parlamentar pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2025.

Antes disso, em 2020, Jair Bolsonaro tentou nomeá-lo para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a indicação ao apontar a proximidade pessoal entre Ramagem e a família Bolsonaro, o que poderia indicar interferência política em investigações sensíveis.

Na política eleitoral, Ramagem foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022, com cerca de 59 mil votos. Em 2024, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro e terminou em segundo lugar, com aproximadamente 30% dos votos, atrás de Eduardo Paes, reeleito naquele pleito.

A detenção de Ramagem nos Estados Unidos ocorre após sua condenação no Brasil e amplia a repercussão internacional do caso, que integra um conjunto de investigações sobre a articulação de ações contra a ordem democrática.