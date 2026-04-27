Caso Master: Vorcaro busca fechar delação ainda nesta semana

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, intensifica negociações para concluir um acordo de delação premiada após investigações apontarem movimentações entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões em fraudes financeiras. A informação foi publicada nesta segunda-feira (27) pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Preso desde 19 de março, em Brasília, o empresário pretende formalizar a proposta ainda nesta semana, com envio do material às autoridades no início de maio. A proposta deve ser entregue à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de seguir ao Supremo Tribunal Federal, onde ficará sob análise do ministro André Mendonça para eventual homologação.

Negociações avançam na Polícia Federal

Desde a transferência para a Superintendência da Polícia Federal, o empresário mantém rotina diária de reuniões com sua equipe de defesa. Os encontros ocorrem durante os dias úteis, entre 9h e 17h, com foco na elaboração e ajuste do conteúdo da delação.

O advogado José Luís Oliveira Lima, conhecido como Juca, lidera as tratativas com as autoridades. O jurista Sérgio Leonardo também participa da estratégia, coordenando a logística das visitas e o andamento das negociações.

Possíveis desdobramentos do acordo

A expectativa dos investigadores é que o material apresentado pelo banqueiro inclua informações sobre a atuação de políticos, empresários e agentes do mercado financeiro ligados ao esquema investigado. A delação pode ampliar o alcance das apurações conduzidas pela Polícia Federal.

Caso o acordo avance, a proposta passará por análise jurídica e dependerá da validação do Supremo Tribunal Federal para produzir efeitos legais. O processo segue em fase de articulação, com expectativa de definição nos próximos dias.



