Bolsonaro vai apoiar Arthur Lira e Alfredo Gaspar ao Senado em Alagoas, diz Carlos Bolsonaro

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (17) que o ex-presidente Jair Bolsonaro definiu apoio às candidaturas do ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) e do deputado federal Alfredo Gaspar (PL) ao Senado por Alagoas nas eleições deste ano. A declaração, segundo o Estadão Conteúdo, foi feita durante o evento “Acorda Brasil”, realizado em Maceió.

Segundo Carlos Bolsonaro, a definição ocorreu após uma visita ao pai, que cumpre prisão domiciliar. De acordo com ele, o grupo político ligado ao ex-mandatário já fechou posição em torno dos dois nomes que disputarão as vagas ao Senado pelo estado.

Carlos Bolsonaro anuncia decisão

Durante conversa com jornalistas, Carlos Bolsonaro destacou que a direita e a centro-direita em Alagoas já possuem candidaturas consolidadas para a disputa eleitoral.

“Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro, toda a família Bolsonaro e todo o agrupamento de direita e centro-direita já têm definidos seus nomes para o Senado: Arthur Lira e Alfredo Gaspar de Mendonça. São nomes preparados, experientes e comprometidos com os valores que defendemos para o Brasil”, declarou.

PL amplia movimentação por filiação de Arthur Lira

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, lançou sua pré-candidatura ao Senado em março deste ano, durante um evento com lideranças políticas em Maceió. Embora atualmente esteja filiado ao Progressistas (PP), há movimentações políticas para que o parlamentar migre para o Partido Liberal (PL), legenda de Jair Bolsonaro.

Já Alfredo Gaspar, que integra o PL, também aparece como um dos principais nomes apoiados pelo grupo bolsonarista para a disputa ao Senado em Alagoas.