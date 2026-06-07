Governo Lula contrata mais 191 mil cisternas para o Semiárido

247 - O Governo Federal ampliará o alcance do Programa Cisternas com a contratação de cerca de 191 mil novas cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água. A medida ocorre após a entrega de 121.240 unidades desde 2023, consolidando a retomada de uma das principais políticas públicas voltadas à convivência com a seca e à promoção da segurança alimentar no Brasil.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a iniciativa recebeu investimentos federais de R$ 1,7 bilhão e já supera os resultados registrados entre 2019 e 2022, período em que foram entregues 54,5 mil cisternas e executados R$ 194,2 milhões.

A maior parte das entregas está concentrada nos estados do Semiárido brasileiro, mas o programa também alcança comunidades da Região Amazônica, além de áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul, por meio de tecnologias adaptadas às características locais.

Água, saúde e dignidade para as famílias

O Programa Cisternas tem como objetivo garantir acesso à água de qualidade para consumo humano e produção de alimentos, contribuindo para a redução da insegurança alimentar e para a melhoria das condições de vida de milhares de famílias rurais.

Em Major Izidoro, no sertão de Alagoas, Daniela Oliveira está entre as beneficiadas pela iniciativa. Em 2025, ela recebeu uma cisterna de 16 mil litros para armazenamento de água da chuva, substituindo os recipientes improvisados que utilizava anteriormente.

“A cisterna trouxe segurança, quem não tem uma cisterna nunca sabe ao certo o nível de qualidade da água guardada de forma improvisada em casa. A cisterna trouxe dignidade, porque com ela veio a possibilidade de conquistar o ‘direito ao cotidiano’ que as pessoas, em geral têm, sem precisar depender de ninguém. Trouxe qualidade de vida, porque a água armazenada na cisterna garante saúde e bem-estar”, relatou.

As cisternas instaladas pelo programa possuem capacidade entre 16 mil e 52 mil litros, permitindo o armazenamento seguro da água durante os períodos de estiagem.

Impactos positivos na saúde das comunidades

A agente comunitária de saúde Tatiane Brito acompanha de perto os resultados da política pública em Major Izidoro. Há 20 anos atuando na área, ela afirma que a ampliação do acesso à água tem reflexos diretos na saúde das famílias.

Segundo Tatiane, a incidência de problemas relacionados à qualidade da água, como casos de diarreia, vem diminuindo nas comunidades atendidas. “São famílias que precisam muito da cisterna. Com a seca prolongada, muitas dependem de carros-pipa que distribuem apenas um tambor de 200 litros por semana, por família, a cada oito dias. É muito sofrido. Mas, com as cisternas, essas famílias passam a conquistar dignidade. É uma bênção na vida deles”, afirmou.

Além de atuar como agente de saúde, ela participa voluntariamente das ações de mobilização social que auxiliam na identificação e no acompanhamento das famílias beneficiárias.

Expansão integra o Novo PAC

A nova etapa de expansão do Programa Cisternas integra os investimentos do Novo PAC e deverá ampliar significativamente o acesso à água em regiões vulneráveis do país.

O técnico da Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios (Carpil), Fernando Lima dos Santos, destacou a importância da articulação entre governos, entidades executoras e lideranças comunitárias para garantir a efetividade da política pública.

“O conhecimento que a Tatiane tem das famílias que acompanha há tantos anos ajuda muito no trabalho de levantamento da demanda local. O resultado é repassado para a equipe da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Alagoas, que executa um convênio firmado junto ao Programa Cisternas, graças ao modelo de gestão descentralizada, construído pelo Governo do Brasil, por meio do MDS”, explicou.

Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, o Programa Cisternas é considerado uma das principais iniciativas de convivência com a seca no país. Com a contratação de mais 191 mil novas tecnologias de acesso à água, o governo busca ampliar a segurança hídrica, fortalecer a produção de alimentos e garantir melhores condições de vida para milhares de famílias brasileiras.