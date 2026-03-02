Vice de "governador" Renan pode vir do PSD, sinaliza Kassab

247 - Mais do que estruturar uma chapa competitiva para deputado federal em Alagoas, Gilberto Kassab desembarcou em Maceió com um objetivo mais ambicioso: abrir diálogo para que o PSD indique o candidato a vice-governador na chapa que deve ser encabeçada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), na disputa pelo governo de Alagoas.

Na noite de domingo (1º), Kassab reuniu-se com o governador Paulo Dantas e com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Victor — ambos do MDB, mas que hoje concentram a condução política da sigla kassabista no estado. Oficialmente, a pauta foi o fortalecimento partidário e a meta de eleger até dois deputados federais. Politicamente, porém, o movimento foi mais amplo: o PSD quer participar da construção da chapa majoritária — e, nesse contexto, participar significa discutir a vice.

Em política, sinalizações antecedem decisões. Para o PSD, ocupar a vice representaria presença estratégica em um eventual novo governo, com posição relevante na estrutura de poder. Para Renan, ter o PSD na majoritária amplia tempo de televisão, reforça a articulação em Brasília e consolida a aliança com o atual grupo governista.