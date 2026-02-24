Após acordo entre PL, PP e União Brasil, Rogéria Bolsonaro será primeira suplente ao Senado em chapa no RJ

247 - Rogéria Bolsonaro foi confirmada como primeira suplente na candidatura ao Senado do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), em anúncio feito pelo Partido Liberal (PL) nesta terça-feira (24). A definição ocorreu após acordo do PL com a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP) para fortalecer o palanque no estado do Rio de Janeiro. As informações são do SBT News.

Rogéria Bolsonaro é ex-esposa de Jair Bolsonaro (PL) e mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). O governador Cláudio Castro (PL), que cumpre seu segundo mandato e não pode concorrer à reeleição, também disputará uma das vagas ao Senado dentro da mesma aliança. Para a disputa do governo estadual, o PL indicou o deputado estadual licenciado Douglas Ruas como pré-candidato, enquanto o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) será o candidato a vice-governador.

Trajetória política

Rogéria exerceu dois mandatos como vereadora na cidade do Rio de Janeiro entre 1993 e 2000. Em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, Rogéria tentou retornar à Câmara Municipal pelo Republicanos, mas não foi eleita. Filiou-se ao PL em 2022 e optou por não concorrer nas eleições de 2024, mantendo-se afastada da política até a definição da atual chapa.

A confirmação da composição da candidatura foi oficializada em reunião do partido na manhã desta terça-feira, que também definiu a estratégia do PL para as eleições majoritárias de 2026 no Rio de Janeiro.