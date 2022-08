Carlos Minc se solidariza à TV 247 contra censura do Youtube: "o 247 combate o discurso de ódio, não promove" (vídeo)

"Como comparar matérias do 247 com as que pregam a destituição de ministros do STF, fechamento do Congresso ou defesa da tortura?", questionou deputado edit

247 - Deputado estadual no Rio de Janeiro, ex-ministro do Meio Ambiente e um dos maiores defensores da causa ambiental no país, Carlos Minc (PSB) se solidarizou à equipe da TV 247 pela censura imposta pelo Youtube nesta quarta-feira (10) ao canal, que tirou 30 vídeos do ar (22 da TV 247 e 8 do canal Cortes 247).

De acordo com o parlamentar, o Youtube fez uma "ação arbitrária". "O Brasil 247 defende a liberdade de expressão, condena o discurso do ódio, negacionista. Como comparar matérias do 247 com as que pregam a destituição de ministros do STF, fechamento do Congresso ou defesa da tortura?", questionou.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticaram a decisão do Youtube.

Também se solidarizaram com o 247 sobre o episódio a ex-presidenta Dilma Rousseff, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), entre outros.

O deputado estadual e ex-ministro @minc_rj se solidariza com a TV 247 pela censura sofrida pelo Youtube: "o 247 condena o discurso de ódio" pic.twitter.com/9WXNMbztqE August 11, 2022

