Correia cita conquistas do governo, prevê quarto mandato de Lula e critica Flávio Bolsonaro

247 - Presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) defendeu nesta quinta-feira (1) a importância da concepção de governo do presidente Lula (PT). Na rede social X, o parlamentar aproveitou para repostar uma publicação contrária ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) feita por uma conta na plataforma.

“Em 2026, a nossa luta continua!”, escreveu Correia ao defender o atual presidente. “Seguimos firmes por um Brasil cada vez mais justo e próspero, com Lula reeleito, fortalecendo a economia, distribuindo renda e investindo no futuro da nossa juventude e de quem mais precisa”, continuou.

“Deu 13 em 2026, sinal que Bolsonarista não ficou milionário, negam até Havaianas, imagina o número do PT. Agora é repetir o 13 em outubro e a mineirada que gosta do número, pode repetir mais duas vezes para Câmara e estarão apostando em Congresso Amigo do Povo”.

Flávio Bolsonaro

O deputado do PT compartilhou a publicação crítica a Flávio Bolsonaro, que, no último domingo (28), participou de um culto da Igreja Batista da Lagoinha. O filho de Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma oração do pastor André Valadão, que comandou a celebração em Orlando, nos Estados Unidos.

O senador disse também que fez orações para o seu pai, que passou por uma cirurgia em Brasília (DF). A defesa de Jair tenta uma prisão domiciliar, que foi negada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Eleição presidencial

A pesquisa genial/Quest, divulgada no dia 16 de dezembro, mostrou o presidente Lula aparece na liderança em todos os cenários de segundo turno testados para a eleição presidencial deste ano. O levantamento Real Time Big Data também apontou o presidente na primeira posição em todos os cenários de 1º turno.

Deu 13 em 2026, sinal que Bolsonarista não ficou milionário, negam até Havaianas, imagina o número do PT. Agora é repetir o 13 em outubro e a MINEIRADA que gosta do número, pode repetir mais duas vezes para Câmara e estarão apostando em Congresso Amigo do Povo 😎😘 pic.twitter.com/3tApSZgDh7 — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 1, 2026



