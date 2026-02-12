Diretor-geral da PF assume compromisso de formalizar investigação sobre ameaças racistas e misóginas contra deputada do RJ

247 - A deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza (PSOL), reuniu-se na quarta-feira (11), em Brasília, com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. No encontro, Rodrigues assumiu o compromisso de formalizar a apuração das ameaças de morte de caráter racista e misógino enviadas à parlamentar por e-mail. As informações são do jornal O Globo.

Desde 2020, cinco episódios de ameaça foram registrados contra a deputada, sendo dois apenas neste ano. Uma das mensagens foi encaminhada em 11 de janeiro ao endereço institucional de Renata na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O conteúdo incluía ofensas racistas, ameaça direta de assassinato e menção a um possível ataque a escolas. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Novas ameaças atingem equipe da deputada

Dias depois, uma nova mensagem com ameaças de estupro e morte, descrita como ainda mais violenta, foi enviada a endereços pessoais da parlamentar e de integrantes de sua equipe. Durante a agenda em Brasília, Renata também tratou do caso com a ministra Macaé Evaristo (PT). Segundo informado, a ministra comunicou que encaminhou ofício ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), solicitando reforço nas medidas de proteção à deputada.

Caso chega à Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Renata Souza já integra o Programa Federal de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. As ameaças foram igualmente comunicadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A defesa da parlamentar sustenta que os episódios se inserem em um contexto de violência política de gênero e raça e cobra investigação célere e responsabilização dos autores.