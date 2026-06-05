Eduardo Paes lidera, com folga, disputa pelo governo do Rio, indica Prefab Future

247 - O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com ampla vantagem sobre os demais nomes testados, enquanto a eleição presidencial registra empate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado e a corrida ao Senado segue aberta, com Benedita da Silva (PT) à frente. As informações são da pesquisa Prefab Future, realizada entre 1º e 4 de junho com 2.200 entrevistas presenciais em todo o estado do Rio de Janeiro.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-01716/2026, o levantamento tem margem de erro de 2,09 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Segundo a Prefab Future, Paes lidera a disputa pelo Palácio Guanabara com 35,8% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Douglas Ruas (PL), com 8,0%, e Anthony Garotinho (Republicanos), com 7,8%. Wilson Witzel (DC) marca 3,7%, enquanto os demais nomes testados não passam de 3%.

A pesquisa aponta que a entrada de Garotinho muda a dinâmica da disputa, sobretudo entre eleitores de baixa renda e do interior fluminense. Apesar da vantagem confortável, Paes ainda permanece abaixo de 40% e, segundo o levantamento, enfrenta dificuldade para ampliar sua margem.

No índice de rejeição para o governo estadual, Eduardo Paes aparece com 18,5%. Anthony Garotinho registra 16,5%, enquanto Wilson Witzel tem 15,1%.

Na disputa presidencial no Rio de Janeiro, a pesquisa mostra empate técnico e numérico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Lula soma 31,9% das intenções de voto, contra 31,8% de Flávio.

Os dois concentram praticamente dois terços das intenções de voto no cenário estimulado. Os demais candidatos aparecem distantes: Romeu Zema (Novo) tem 2,1%, Renan Santos (Missão) marca 1,9%, Aécio Neves (PSDB) registra 1,7%, Joaquim Barbosa (DC) tem 1,5%, Ronaldo Caiado (PSD) soma 1,3%, Cabo Daciolo (Mobiliza) também aparece com 1,3%, e Augusto Cury (Avante) registra 1,2%.

Os indecisos chegam a 13%, enquanto votos brancos e nulos somam 12,3%. Na pesquisa espontânea, o equilíbrio se mantém: Flávio Bolsonaro aparece com 24,2%, e Lula registra 24%.

O levantamento também avaliou a rejeição dos presidenciáveis. De acordo com a Prefab Future, Lula é o nome mais rejeitado, com 43,7%, embora apresente tendência de queda em relação a pesquisas anteriores. Flávio Bolsonaro tem 33,3% de rejeição, com trajetória de crescimento nos últimos meses.

A série histórica do instituto indica avanço de Lula no estado e perda de terreno de Flávio Bolsonaro em comparação com levantamentos anteriores.

A eleição para o Senado aparece como a disputa mais indefinida entre os cenários avaliados. Com a saída do ex-governador Cláudio Castro (PL) do quadro eleitoral, Benedita da Silva assumiu a liderança, com 12,1% das intenções de voto.

Marcelo Crivella (Republicanos) aparece em seguida, com 9,5%, praticamente empatado com Márcio Canella (União), que tem 9,2%. Pedro Paulo (PSD) registra 5,6%, e Waguinho (Republicanos) soma 5,2%.

O principal dado da disputa ao Senado é o alto nível de indecisão. Na pesquisa estimulada, 30,9% dos entrevistados dizem não saber em quem votar. Na espontânea, o percentual de indecisos chega a 88,5%.

“Tanto Douglas Ruas quanto os candidatos à direita no Senado não estão conseguindo se estabelecer nesse momento da disputa na associação com Flávio”, afirmou Mario Marques.

A Prefab Future também mediu a avaliação do governador interino Ricardo Couto. Segundo o levantamento, 55,5% dos entrevistados disseram não saber avaliar o governo. Entre os que têm opinião formada, 38% aprovam a administração e 6,5% desaprovam.