Benedita lidera disputa ao Senado no Rio com 34,2%, diz pesquisa

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT) aparece na liderança da corrida por uma vaga no Senado Federal pelo Rio de Janeiro, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (4) pelo instituto Paraná Pesquisas. Os dados apontam vantagem da parlamentar em todos os cenários testados para as eleições de 2026.

De acordo com a revista Exame, a pesquisa aponta que Benedita registra 34,2% das intenções de voto no principal cenário estimulado da pesquisa. Como os eleitores poderão escolher até dois candidatos para o Senado, a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

Benedita abre vantagem sobre adversários

Na segunda colocação aparece o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos), com 26,0% das intenções de voto. Em seguida surgem o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), com 21,3%, e o deputado federal Pedro Paulo (PSD), que alcança 20,7%. A vereadora Mônica Benicio (Psol) registra 11,0%, enquanto o deputado federal Carlos Jordy (PL) aparece com 10,4%. Mauro Campos soma 9,1% e Helio Secco obtém 6,0%.

Entre os entrevistados, 14,6% declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados. Outros 6,8% afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Segundo cenário reforça liderança da petista

Em uma segunda simulação elaborada pelo instituto, Benedita amplia ligeiramente sua vantagem e alcança 35,9% das intenções de voto. Nesse cenário, não aparecem os nomes de Marcelo Crivella e Carlos Jordy, enquanto novos concorrentes são incluídos.

Márcio Canella ocupa a segunda posição, com 23,6%, seguido por Pedro Paulo, que registra 22,8%. Monica Benicio aparece com 12,2%. Na sequência estão Mauro Campos, com 10,7%, e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), que alcança 10,2%. O senador Carlos Portinho (PL) registra 8,9%, enquanto Helio Secco soma 6,5%.

Nesse cenário, os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato chegam a 16,4%. Já 7,4% dos entrevistados não souberam responder ou optaram por não opinar.

Metodologia do levantamento

O Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-05645/2026.