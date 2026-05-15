Flávio Bolsonaro pede desculpas após negar relação com Vorcaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu desculpas, em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (15), depois de ter negado relação com o banqueiro Daniel Vorcaro nas tratativas para obter um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. O parlamentar também foi confrontando por uma jornalista que o acusou de falar mentira. As informações são da CNN Brasil.

A mudança de postura ocorreu depois que o Intercept Brasil divulgou áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários ligados às negociações do projeto. O parlamentar foi questionado sobre como o público poderia confiar em sua nova versão após ele ter negado, em um primeiro momento, qualquer vínculo com Vorcaro no financiamento do longa.

“Se alguém não entende a razão da minha obrigação de me comportar daquele jeito, eu peço desculpas. Eu sabia que isso ia acontecer, essa perseguição, sabia que iam jogar sujo”, declarou o senador.

Flávio Bolsonaro também afirmou que esperava enfrentar ataques políticos durante a pré-campanha à Presidência. Ao comentar o episódio, ele associou a situação à disputa com adversários de esquerda.

“O método da esquerda é o da facada. Eu tô fazendo campanha com colete à prova de bala. Eu sei que vou incomodar muita gente ainda”, continuou.

Senador havia negado envolvimento com banqueiro

Antes da divulgação dos materiais pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro havia negado qualquer participação em conversas com Daniel Vorcaro para buscar financiamento ao filme Dark Horse. Após a publicação dos diálogos e documentos, o senador admitiu que procurou patrocínio privado para viabilizar a produção.

O episódio ampliou a pressão sobre o pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto, já que a nova versão surgiu após a exposição de registros que apontam tratativas relacionadas ao projeto cinematográfico.

Filme Dark Horse mira trajetória de Jair Bolsonaro

O projeto Dark Horse pretende retratar a trajetória política de Jair Bolsonaro. Segundo as informações divulgadas, a produção da cinebiografia buscaria financiamento privado e contaria com nomes de projeção internacional, entre eles o ator Jim Caviezel.

A controvérsia ganhou força porque a negativa inicial de Flávio Bolsonaro entrou em choque com os documentos e diálogos revelados posteriormente. Na entrevista à CNN Brasil, o senador buscou justificar a postura anterior e reconheceu que atuou na busca de apoio financeiro para o filme.