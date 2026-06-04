"Há lugar até para Judas na mesa de Jesus", diz Messias em referência à Flávio Bolsonaro

247 - A 34ª edição da Marcha para Jesus reuniu nesta quinta-feira (5), em São Paulo, lideranças de diferentes correntes políticas em um dos maiores eventos evangélicos do país. Entre os participantes estavam o advogado-geral da União, Jorge Messias, representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.

Segundo o Metrópoles, os dois participaram do mesmo trio elétrico durante o percurso entre a região da Luz e a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na capital paulista. Questionado sobre a presença de Flávio Bolsonaro no evento, Jorge Messias adotou um tom conciliador e fez referência a personagens bíblicos.

“Na mesa de Jesus, tem lugar pra Thiago, tem lugar pra Pedro, tem lugar pra Tomé, tem lugar até para Judas. Na mesa de Jesus, o único perfeito é Deus”, disse Messias. Ele também ressaltou que compareceu ao evento a pedido do presidente Lula. Segundo ele, a orientação do chefe do Executivo foi para que a manifestação mantivesse seu caráter religioso.

“O presidente me pediu para vir trazer o abraço dele a todos os irmãos e as irmãs em Cristo, dizer do amor dele por este dia, para o povo de Deus. E ele me pediu uma coisa: ‘Messias, vá à marcha para louvar e adorar. A marcha não é lugar de comício, a marcha é lugar de louvor e adoração a Deus’. E é isso que eu estou fazendo, louvando e adorando ao nosso Deus”, afirmou.

Flávio Bolsonaro minimiza “climão”

Flávio Bolsonaro também procurou minimizar qualquer sinal de tensão política durante a Marcha para Jesus. O senador afirmou que todos os participantes estavam reunidos pelo mesmo propósito. “Não tem climão nenhum aqui”, disse.

O parlamentar acrescentou que a manifestação religiosa representa um momento de fortalecimento espiritual para os fiéis. “Quando a gente vê milhões de pessoas que acreditam em Deus, que estão aqui orando pelas cabeças brasileiras, louvando ao Senhor, isso aqui dá uma virada de chave, dá uma alegria no coração”, afirmou.

Evento reúne lideranças políticas

A Marcha para Jesus ocorreu poucos dias após Lula confirmar que pretende indicar novamente Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma tentativa anterior, o nome do ministro não conseguiu aprovação no Senado. O evento também serviu como espaço de aproximação entre lideranças políticas e o público evangélico, segmento considerado estratégico para as próximas disputas eleitorais.

Além de Messias e Flávio Bolsonaro, participaram da Marcha o ministro do STF André Mendonça, indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL).

Organizada pelo apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, a Marcha para Jesus voltou a reunir milhares de fiéis nas ruas da capital paulista, consolidando-se como um dos maiores eventos religiosos do Brasil.