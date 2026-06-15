Justiça encerra ação de Zambelli contra jornalista que ela perseguiu armada

247 - A Justiça de São Paulo declarou extinta a punibilidade do jornalista Luan Araújo e determinou o arquivamento definitivo da ação penal movida pela ex-deputada federal cassada Carla Zambelli. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (15) pelo juiz José Fernando Steinberg, da Vara do Juizado Especial Criminal.

Segundo o Metrópoles, o magistrado acolheu pedido apresentado pela defesa e reconheceu que o jornalista cumpriu integralmente todas as obrigações impostas no processo. Com isso, a punibilidade foi declarada extinta e o caso foi oficialmente encerrado.

Campanha garantiu pagamento das penalidades

O desfecho ocorre após uma campanha de arrecadação organizada por Luan Araújo para quitar multas e prestações pecuniárias que somavam R$ 2.216,30. De acordo com os advogados do jornalista, a mobilização popular permitiu o pagamento integral dos valores determinados pela Justiça.

Em nota, a defesa celebrou o encerramento do processo. “A defesa celebra a decisão, que não apenas encerra o processo, mas também reafirma a importância da solidariedade e da mobilização social como instrumentos de justiça”, afirmou.

Luan Araújo havia sido condenado por injúria após publicar um texto relatando um episódio ocorrido em outubro de 2022, quando Carla Zambelli o perseguiu armada pelas ruas do bairro dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

Em razão da condenação, o jornalista recebeu penas alternativas, entre elas o pagamento de multa e prestação pecuniária. Em maio deste ano, a Justiça chegou a converter a punição em prisão ao apontar o descumprimento das obrigações financeiras estabelecidas na sentença.

Condenação de Zambelli pelo STF

O episódio da perseguição armada também resultou em condenação para Carla Zambelli. Em outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a ex-parlamentar a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal relacionados ao caso.

A ex-deputada deixou o Brasil após ser condenada em outro processo, envolvendo a contratação de um hacker para invadir sistemas do Judiciário e inserir documentos falsos. Ela atravessou a fronteira com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu (PR), seguindo para a Itália.

Em julho de 2025, Zambelli foi presa em território italiano. Contudo, no fim de maio deste ano, a Justiça da Itália anulou o processo de extradição relacionado à condenação pela invasão dos sistemas do Judiciário.

Novo julgamento de extradição

Atualmente em liberdade na Itália, Carla Zambelli aguarda um novo julgamento sobre sua extradição. A audiência, relacionada à condenação por porte ilegal de arma de fogo no caso da perseguição armada contra Luan Araújo, está marcada para 1º de julho.