Marçal declara apoio a Flávio em SP: "o Bolsonaro que a gente sempre sonhou"

247 - Após cumprir uma agenda com empresários na zona oeste da cidade de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguiu para Alphaville, bairro de alto padrão localizado em Barueri, na região metropolitana, onde participou de uma conferência promovida pelo ex-candidato de extrema direita à Prefeitura da capital paulista Pablo Marçal (PRTB). As informações são do Metrópoles.

Ao longo do dia, Flávio participou de encontros estratégicos com empresários e reforçou um discurso político centrado na ideia de “prosperidade” e no antipetismo, linha que ganhou projeção durante a campanha municipal de Marçal no ano passado.A movimentação marcou mais um passo do parlamentar na tentativa de consolidar sua pré-candidatura à Presidência da República.

Agenda com empresários em São Paulo

Durante um almoço com cerca de 40 empresários, Flávio Bolsonaro apostou na polarização ao comentar o cenário eleitoral de 2026. Segundo o senador, os eleitores terão de escolher entre “o caminho da prosperidade e o caminho das trevas que é o PT”. Parte dos convidados já havia deixado o local quando Flávio chegou, por volta das 15h10, após enfrentar problemas de trânsito.

Antes da agenda em São Paulo, o senador participou, em Brasília, da aprovação do Projeto de Lei da Dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A expectativa era retornar à capital federal a tempo de acompanhar a votação da proposta no plenário.

Apoio público em conferência em Alphaville

Horas depois, Flávio subiu ao palco do “Método IP”, conferência de mentoria organizada por Pablo Marçal, que promete aos participantes “descobrir como prosperar em todas as áreas da sua vida”. No evento, Marçal fez uma oração ao lado do senador e declarou apoio explícito à sua candidatura.

“Vamos apoiar o Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Chega de PT, chega de Lula. Ele é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou”, afirmou Marçal aos participantes da conferência. De acordo com os organizadores, o evento reuniu cerca de mil pessoas presencialmente, além de dezenas de milhares de participantes acompanhando de forma online.

Articulação política e sinalização ao mercado

A aproximação entre Flávio Bolsonaro e Pablo Marçal tem como elo o empresário Filipe Sabará, um dos principais articuladores da campanha de Marçal nas eleições municipais de 2024. Ele também tem organizado encontros do senador com banqueiros e empresários em São Paulo.

Durante o almoço com empresários, Flávio Bolsonaro reiterou que pretende levar sua candidatura presidencial até o fim e buscou sinalizar moderação ao mercado. O senador afirmou que escolherá com rapidez a equipe econômica da campanha e destacou diferenças em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado e, eu espero que isso reflita, inclusive, na confiança da população que nós vamos apresentar o melhor projeto pro Brasil”, declarou.